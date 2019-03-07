Источник: в Пакистане пытали плененного индийского пилота

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-07T14:48:18+03:00

Пилот ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, сбитый во время воздушного боя с пакистанскими самолетами в конце февраля и попавший в плен, подвергался пыткам Фото: REUTERS

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Пилот ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, сбитый во время воздушного боя с пакистанскими самолетами в конце февраля и попавший в плен, подвергался пыткам. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, в допросе Вартхамана принимали участие несколько групп пакистанских силовиков. Они пытались получить от индийского офицера информацию о радиочастотах, используемых ВВС страны, а также сведения о военной логистике и дислокации самолетов. В ходе допросов Вартхамана избивали, душили, а также постоянно включали громкую музыку, отмечает издание.

Сайт kp.ru сообщал о воздушном бое между индийскими и пакистанскими самолетами. По итогам столкновения ВВС Индии потеряли один истребитель МиГ-21, которым управлял Вартхаман, а также вертолет Ми-17. В Нью-Дели также заявили об уничтожении пакистанского истребителя F-16, однако эта информация подтверждена не была.

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными.

ИСТОЧНИК KP.RU