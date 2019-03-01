2019-03-01T19:15:15+03:00
В мире

В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот

Передача военнопленного состоялась в районе пограничного населенного пункта Вагах в Кашмир [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Видео освобождения пилота транслировали все индийские каналыВидео освобождения пилота транслировали все индийские каналыФото: REUTERS
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В пятницу, 1 марта, Пакистан передал Индии плененного командира авиационного крыла ВВС Индии Абхинандана Вартхамана. Передача раненого военнопленного прошла в районе пограничного населенного пункта Вагах в Кашмире.

Ранее индийские власти планировали направить за летчиком специальный борт, однако Пакистан не согласился на такие условия. Как сообщил телеканал NDTV, возле пограичного нпункта собрались представители СМИ, чтобы встретить Вартхамана, как героя.

Индийский пилот официально вернулся домой.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Индии вернут плененного летчика в качестве "мирного жеста". Ранее обострились отношения между двумя странами: армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны. По данным индийской стороны, над Кашмиром произошел воздушный инцидент, в результате которого был потерян МиГ-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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