2019-03-07T14:56:00+03:00
Общество

Росстат назвал самые популярные среди женщин профессии

К слову, наименее востребованными среди представительниц прекрасного пола являются строительство и добыча полезных ископаемых
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Росстат назвал сферы занятости с наибольшим количеством сотрудников-женщинРосстат назвал сферы занятости с наибольшим количеством сотрудников-женщинФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Самыми популярными среди российских женщин в возрасте от 15 до 72 лет стали сферы образования, здравоохранения и социальных услуг. Также большое количество представительниц прекрасного пола в России работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Данные были опубликованы в 2018 году в статистическом сборнике Росстата "Женщины и мужчины России".

Итак, в сфере образования работает 16 миллионов женщин (82% от общего числа занятых в сфере). В области здравоохранения и социальных услуг трудится 12,9 миллионов женщин (79%), а в гостиничном и ресторанном бизнесе - 3,9 миллиона женщин (73%).

Наиболее популярными среди представительниц прекрасного пола также является сфера оптовой и розничной торговли. В ней работает 20,2 миллиона женщин, что составляет 62% от общего числа работников отрасли. В сфере финансовой и страховой деятельности работает 3,3 миллиона женщин (69%). В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений трудится 2,5 миллионов (66%), сообщает RT.

К слову, по данным Росстата, наименее востребованными среди представительниц прекрасного пола являются строительство и добыча полезных ископаемых. В этих "неженских" сфера занято 2,1 миллиона (14%) и 800 тысяч. (17%) российских женщин соответственно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года эксперты аналитического центра НАФИ назвали самые прибыльные профессии в России. В этот список попали профессии, связанные с добычей полезных ископаемых и со сферой информации и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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