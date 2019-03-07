Роскомнадзор: "антипиратское" законодательство появится к 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-07T15:12:36+03:00

В ведомстве прошло расширенное совещание по концепции нового законопроекта в сфере авторских прав

Изменить размер текста: A A

В Роскомнадзоре заявили, что к 1 сентября 2019 года должно появиться "антипиратское" законодательство, основанное на меморандуме о защите авторских прав в интернете.

Этот вопрос обсуждали участники расширенного совещания по концепции нового законопроекта в сфере авторских прав, прошедшего накануне в ведомстве. В мероприятии приняли участие представители команий-правообладателей, операторов поисковых систем и глав видеохостингов, а также замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

В результате обсуждения стороны согласовали, что основой для "антипиратского" законодательства станут положения меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав, причем закон должен появиться до окончания срока действия указанного документа — 1 сентября текущего года.

"В противном случае будет обсуждаться вопрос о пролонгировании срока действия соглашения", - сказали в Роскомнадзоре, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, меморандум о защите авторских прав в интернете вступил в силу 1 ноября прошлого года. Документ был подписан представителями крупнейших компаний-производителей кино- и телепродукции, а также интернет-компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU