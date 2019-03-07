2019-03-07T15:26:05+03:00
Политика

Путин подписал указ о повышении выплат граждан, ухаживающим за детьми-инвалидами

С 1 июля 2019 года пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличат до десяти тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В четверг, 7 марта, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 июля текущего года ежемесячная выплата увеличится до десяти тысяч рублей. В настоящее время пособие по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы составляет пять тысяч пятьсот рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вопрос об увеличении выплат граждан, ухаживающим за детьми-инвалидами, президент РФ поднял в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. 27 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост указанного пособия затронет около 465 тысяч граждан. В текущем году на выполнение этого поручения потребуются 13,5 миллиарда рублей.

Путин - о помощи семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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