2019-03-07T16:12:20+03:00
Экономика

Эксперт рассказал о нежизнеспособности проекта ипотечных вкладов

Сейчас соответствующий документ согласуется в правительстве
Елена АКИМОВА
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Ипотечные вклады пока не будут пользоваться спросом, уверены экспертыИпотечные вклады пока не будут пользоваться спросом, уверены экспертыФото: Иван МАКЕЕВ
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В России может появиться новый банковский продукт – это ипотечные вклады. То есть клиенты банком могут начать копить первоначальный взнос на жилищный кредит под более высокий процент. Деньги нужно разместить на счету в банке, а кредитное учреждение будет начислять на них повышенные проценты. Как только наберется 20% от стоимости жилья, банк сможет выдать ипотеку заемщику. При этом банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а клиент забрать средства до истечения срока договора.

Финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов уверен,что в таком виде документ не сможет найти поддержку в Госдуме. Ранее были попытки принять похожий законопроект, но они провалились.

- Там была принципиальная разница в том, что он был очень сильно развёрнут в сторону банков — люди не могли досрочно забрать деньги без каких-либо потерь. Уже сейчас клиенты могут копить средства на первоначальный взнос, пользуясь более выгодными программами, чем вклады. Например, те же самые облигации федерального займа, доходность по которым гарантирована государством. Пока данный законопроект видится банковским лобби, - цитирует слова эксперта ИА «НСН».

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Владимир Путин попросил проработать вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам для населения от 8 процентов и ниже.

Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию: льготная ипотека для многодетных семей, индексация пенсий и рост экономики

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ИСТОЧНИК KP.RU

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