2019-03-07T16:52:01+03:00
Политика

Антикоррупционное бюро Украины опровергло сообщение о возбуждении дела на Зеленского

Директор бюро Артем Сытник заявил, что на кандидатов в президенты Украины дела пока не заведены
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины шоумен Владимир ЗеленскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в настоящее время еще не возбуждало уголовные дела на кандидатов в президенты страны. Как сообщил директор бюро Артем Сытник, сейчас лишь изучаются заявления на кандидатов.

"Заявления, конечно, есть, очень много заявлений провокационного характера… Дел, которые можно было бы назвать (уголовными), у нас сейчас нет", - сказал Сытник, передает телеканал "112. Украина".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее один из кандидатов в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела об отмывании средств. Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет заведено еще одно дело о ДТП.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На этот пост сейчас претендуют 43 человека. Среди лидеров рейтинга — Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. У действующего президента страны Петра Порошенко - рейтинг около 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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