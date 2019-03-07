Антикоррупционное бюро Украины опровергло сообщение о возбуждении дела на Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в настоящее время еще не возбуждало уголовные дела на кандидатов в президенты страны. Как сообщил директор бюро Артем Сытник, сейчас лишь изучаются заявления на кандидатов.
"Заявления, конечно, есть, очень много заявлений провокационного характера… Дел, которые можно было бы назвать (уголовными), у нас сейчас нет", - сказал Сытник, передает телеканал "112. Украина".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее один из кандидатов в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела об отмывании средств. Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет заведено еще одно дело о ДТП.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На этот пост сейчас претендуют 43 человека. Среди лидеров рейтинга — Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. У действующего президента страны Петра Порошенко - рейтинг около 20%.
ИСТОЧНИК KP.RU