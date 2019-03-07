Минобороны и «Вертолеты России» согласовали цену на Ми-28НМ

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-07T18:44:54+03:00

По словам замглавы военного ведомства Алексея Криворучко, готовится контракт на серийные поставки вертолета Ми-28НМ в войска

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Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил о согласовании поставок в войска вертолета Ми-28НМ. По его словам, военное ведомство договорилось с холдингом "Вертолеты России" по вопросу цены на эти машины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Минобороны не будет закупать Ми-28НМ из-за высокой стоимости.

"Мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", — сказал Криворучко журналистам.

Он добавил, что разрабатывается контракт "как по Ми-28, так и по Ка-52". В настоящее время решается, шесть или 18 машин будут включены в первый заказ. Кроме того, продолжается доработка Ми-28НМ, внешний вид и комплектация вертолета могут поменяться.

Руководитель холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский подчеркнул, что предложения Минобороны о цене на Ми-28НМ были услышаны, кроме того, были улучшены летно-технические характеристики машины, передает РИА Новости.

Отметим, что Ми-28НМ — высокоэффективный ударный вертолет нового поколения. Как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время проходят испытания опытного образца перед принятием на вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU