Столтенберг: НАТО не планирует развертывания наземных ядерных ракет в Европе

СЕГОДНЯ 22:04 2019-03-07T22:09:57+03:00

По словам генсека НАТО, альянсу нужно "планировать мир без ДРСМД"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс не собирается разворачивать наземные ядерные ракеты в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы не планируем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Польше в четверг, 7 марта. Генсек НАТО прибыл в Варшаву по случаю отмечаемого Польшей 12 марта 20-летия вступления государства в альянс.

Он также отметил, что альянс "должен начать планировать мир без ДРСМД". По мнению Столтенберга, при этом необходимр учитывать появление большего количества российских ракет.

"Наш ответ будет координирован, взвешен", - добавил генсек, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU