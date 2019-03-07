Столтенберг: НАТО не планирует развертывания наземных ядерных ракет в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс не собирается разворачивать наземные ядерные ракеты в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Мы не планируем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Польше в четверг, 7 марта. Генсек НАТО прибыл в Варшаву по случаю отмечаемого Польшей 12 марта 20-летия вступления государства в альянс.
Он также отметил, что альянс "должен начать планировать мир без ДРСМД". По мнению Столтенберга, при этом необходимр учитывать появление большего количества российских ракет.
"Наш ответ будет координирован, взвешен", - добавил генсек, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU