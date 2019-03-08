2019-03-08T05:49:11+03:00
Политика

Депутат Рады: Украинцы вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова

Юрий Бойко заявил, что повышением тарифов граждан возвращают в Средневековье
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинцы переходят на отопление домов дровамиУкраинцы переходят на отопление домов дровамиФото: REUTERS
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Граждане Украины вынуждены отказываться от использования газа для обогрева своих домов и переходить на дрова. Об этом сообщил лидер Оппозиционной платформы “За жизнь” Юрий Бойко во время рабочей поездки на Закарпатье.

"То что я увидел тут, это типичная ситуация для всей страны. Когда в 2006 году в село был проведен газ - это хорошо, это цивилизация, это экологически чистое топливо. И люди с удовольствием им пользовались", - рассказал Бойко эфире телеканала NewsOne.

По его словам, после повышения тарифов, люди просто уже не могут оплачивать огромные счета за газ, поэтому они стали переходить на дрова. По подсчетам Бойко, на отопление дома в 150 квадратов необходимо около 500 кубов газа за которые придется заплатить около четырех тысяч гривен.

Напомним, повышение цен на газ для населения является одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для выделения материальной помощи Киеву. Среди требований также антикоррупционная реформа, новый бюджет и реформа налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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