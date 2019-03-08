2019-03-08T06:49:11+03:00
В мире

Мадуро обвинил "американский империализм" в отключении электричества в Венесуэле

Президент страны пообещал победу в "электрической войне"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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К перебоям в энергоснабжении в Венесуэле и отключени. электричества в Каракасе и 20 штатах страны виноват "американский империализм". С таким заявлением выступил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!", - написал Мадуро в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что Каракас и более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества вечером 7 марта. Электрическая корпорация Corpoelec заявила, что сбой в энергоснабжении произошел из-за "саботажа, который стал частью электрической войны против государства".В столице страны приостановлены несколько линий метро, не работает аэропорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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