В Госдуме назвали паранойей слова Климкина о «переселении» граждан в Крым

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-08T08:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме прокомментировали заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «переселении» граждан в Крым и «худшей версии России». В частности, депутат от крымского региона Руслан Бальбек выразил мнение, что у главы МИД незалежной «прогрессирует паранойя».

«У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления - и, как ни странно, целый министр всему этому верит», - сказал политик.

Также парламентарий призвал перестать относиться к заявлениям Климкина серьезно и «не обращать внимания на все эти враждебные выпады». При этом он заверил, что никто, кроме главы украинского внешнеполитического ведомства, не замечает в Крыму принудительного переселения.

Кроме того, Бальбек посоветовал высокопоставленному дипломату из незалежной «выглянуть в окно своего кабинета и перенести на бумагу то, что он увидит». «Думаю, отразить ситуацию в своей стране ему удастся более взвешенно и объективно», - приводит слова депутата РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал Крым «худшей версией России», заявив при этом, что на полуостров якобы переселяют граждан из других регионов нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU