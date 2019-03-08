Глава МИД Китая заявил о «существенном прогрессе» в торговых переговорах с США

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-08T11:27:57+03:00

Глава МИД Китая Ван И заявил о «существенном прогрессе» в торговых переговорах с США Фото: REUTERS

При этом Ван И выразил надежду на то, что Вашингтон откажется от мышления времен холодной войны

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В МИД Китая оценили ситуацию вокруг торговых переговоров с США. Как заметил министр иностранных дел КНР Ван И, в ходе торгово-экономических консультаций Пекину и Вашингтону удалось добиться «существенного прогресса».

«Наши торгово-экономические консультации достигли существенного прогресса, что приветствовал весь мир», - сказал дипломат. По мнению главы внешнеполитического ведомства Поднебесной, все это доказывает, что Китай и Соединенные Штаты могут разрешить любые противоречия «посредством консультаций на основе равенства и взаимного уважения».

Также Ван И выразил надежду на то, что США откажутся от мышления времен холодной войны. «Мы надеемся, что США откажутся от мышления холодной войны и будут преследовать общие цели», - приводит слова китайского министра ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что рост экономики КНР замедлился в последнее время из-за торговой войны с Соединенными Штатами. Как отмечалось, тогда хозяин Белого дома посоветовал Пекину «заключить реальную сделку» с Вашингтоном и «прекратить эти игры».

ИСТОЧНИК KP.RU