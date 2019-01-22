2019-01-22T08:34:49+03:00
В мире

Трамп объяснил, почему замедлился рост ВВП Китая: из-за «торговой войны» с США

Глава Белого дома посоветовал Пекину «заключить реальную сделку» с Вашингтоном и «прекратить эти игры»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп не только объяснил причины снижения темпов роста китайской экономики, но и дал совет, что Пекину нужно делать в этой ситуации.

По мнению главы Белого дома, причины проблем Поднебесной – в торговых спорах со Штатами, поэтому китайцы должны срочно прекращать «торговую войну» и договариваться с американцами по-хорошему.

«Китай демонстрирует самые медленные экономические показатели с 1990 года из-за напряженности в торговле с Соединенными Штатами и новой политики. Для Китая имеет смысл, наконец, заключить реальную сделку и прекратить эти игры!» - написал президент США на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, темпы роста ВВП КНР замедлились впервые с начала 90-х годов прошлого века, и в IV квартале 2018 года составили всего 6,4%. В последний раз такая отметка фиксировалась более десяти лет назад.

Причем если экономические показатели страны снижаются, то население Китая за минувший год увеличилось на 7,37 миллиона человек (0,38%). По данным статистики, на сегодняшний день в Поднебесной проживают почти 1,4 миллиарда граждан.

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