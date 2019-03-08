Сбой на «желтой» линии метро произошел из-за падения пассажира на рельсы

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-08T13:28:37+03:00

Человек упал под прибывающий поезд на станции «Перово»

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В пятницу, 8 марта, на Калининской - «желтой» - линии московского метро произошел сбой: около 12:30 мск поезда перестали ходить от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов».

Как отмечается в Twitter столичной подземки, виной всему стал «инцидент с пассажиром». «На Калининской линии нет движения поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом», - говорилось в твите.

А как уточнил источник, знакомый с ситуацией, этот «инцидент с пассажиром» произошел на станции «Перово»: там человек упал под прибывающий поезд, передает «Интерфакс».

Спустя же 23 минуты стало известно, что движение поездов на Калининской линии «восстановлено и вводится в график».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад, а именно 6 февраля, сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» линии московского метро. Тогда причиной стала неисправность подвижного состава, возникшая между станциями «Новоясеневская» и «Теплый Стан».

ИСТОЧНИК KP.RU