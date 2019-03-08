2019-03-08T14:21:13+03:00
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрд

За первые два месяца 2019 года этот показатель увеличился на 1,7%
Дарья ИВАШКИНА
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Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрдТоварооборот России и Китая вырос до $16 млрдФото: REUTERS
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В пятницу, 8 марта, главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца текущего года вырос на 1,7% в годовом выражении - до 16 миллиардов долларов. Так, только в феврале объем двусторонней торговли составил 6,83 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта из Поднебесной в нашу страну в январе и феврале сократился на 4,8% - до 7,07 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до 8,97 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что товарооборот РФ и Китая по итогам 2018 года достигнет 100 миллиардов долларов. При этом он заметил, что эта большая цифра - не предел. По мнению главы российского правительства, этот объем еще может быть удвоен.

И действительно, товарооборот между Москвой и Пекином по итогам 2018 года увеличился на 27,1% и составил 107 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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