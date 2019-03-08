2019-03-08T16:14:25+03:00
В мире

В Венесуэле объявили выходной из-за отключения электричества в большинстве штатов

Ранее президент страны Николас Мадуро заявлил, что «американские империалисты» объявили Венесуэле «энергетическую войну»
Екатерина БОЛГОВА
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В Венесуэле объявили выходной из-за отключения электроэнергииВ Венесуэле объявили выходной из-за отключения электроэнергииФото: REUTERS
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В пятницу, 8 марта, в Венесуэле объявлен выходной день из-за отключения электричества в большинстве штатов. Об этом заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.

Как передает Telesur со ссылкой на заявление Родригес, такое решение принял президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он также отменил занятия в образовательных учреждениях по всей стране. Вице-президент отметила, что в появившийся выходной граждане будут помогать властям восстанавливать подачу электроэнергии. При этом она подчеркнула, что речь идет только об одном дне - 8 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Венесуэле пропало электричество во многих штатах. Мадуро, комментируя ситуацию, отметил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Глава оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что произошедшее отключение электричества является рекордным по своей длительности в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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