Dragon-2 благополучно приводнился в Атлантическом океане

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-08T17:42:42+03:00

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В пятницу, 8 марта, американское космическое агентство NASA сообщило, что новейший космический корабль Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане. Таким образом, корабль завершил свой первый испытательный полет.

Отмечается, что приводнение состоялось в 16:45 по московскому времени. Ранее Dragon-2 в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции и сошел с орбиты. Ожидается, что после приводнения корабль достанут на сушу сотрудники, которые сейчас находятся на специальном поисково-спасательном корабле Go Searcher.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696065" frameborder="0"></iframe> Американский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

Dragon-2 привез с МКС примерно 136 килограммов груза, включая итоги научных экспериментов, которые были осуществлены на орбите. Кроме того, корабль доставил на Землю манекена Рипли, получившего свое имя в честь героини фильма Ридли Скотта "Чужой".

ИСТОЧНИК KP.RU