Самолет врезался в стену аэропорта в Тринидаде и Тобаго

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-08T18:02:45+03:00

В момент столкновения пассажиров на борту самолета не было

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В пятницу, 8 марта, в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Caribbean Airlines врезался в стену терминала.

В момент столкновения пассажиров на борту воздушного судна не было. Самолет врезался в здание, когда двигался в ангар.

"Степень ущерба самолету оценивается, он выведен из эксплуатации. Никто из персонала не пострадал", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, однако известно о нем стало только сейчас. Расследование происшествия проводят соответствующие органы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 февраля в аэропорту французского горнолыжного курорта Куршевель один из пассажирских самолетов при заходе на посадку не рассчитал необходимое расстояние и врезался прямо в снежный бруствер, который представляет собой большой сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU