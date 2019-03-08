Пожар в Серебряном бору в Москве: возгорание началось в частном доме

СЕГОДНЯ 20:49 2019-03-08T21:12:34+03:00

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В пятницу, 8 марта, начался пожар в Серебряном бору в Москве. Как сообщили очевидцы "Комсомольской правде", огонь и дым хорошо заметны на северо-западе столицы. К примеру, пожар виден с Хорошевского моста. Кроме того, по словам свидетелей, во время пожара слышны взрывы.

По некоторым данным, возгорание началось в частном доме, расположенном в Серебряном бору. Затем огонь перекинулся и на соседнюю территорию. Отметим, что этот район является особо охраняемой природной зоной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696087" frameborder="0"></iframe> В Серебряном бору загорелся одноэтажный деревянный дом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта произошел пожар на территории бизнес-парка Станколит на Складочной улице в столице. Огонь охватил стоящий отдельно от бизнес-центра двухэтажный дом, в котором проходила реконструкция. По информации очевидцев, в момент возгорания в здании были только работники расположенной здесь же столовой, которых оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU