Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Италия по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим, заявил в пятницу, 8 марта, итальянский премьер Джузеппе Конте.
«Мы работаем над отменой санкций против России», - приводит его слова издание Rai News.
Премьер-министр Италии добавил, что это случится «не завтра утром», но правительство страны «работает для достижения этой цели». Он отметил, что отмена введенных в отношении Москвы ограничений будет способствовать снижению напряжённости и активизации диалога, в том числе и «для защиты стран, наиболее подверженных российскому влиянию».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 5 марта глава палаты депутатов Италии Роберто Фико заявил, что Рим выступает против антироссийских санкций и за то, чтобы российская делегация участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Торговая война с Россией»