2019-03-08T23:51:49+03:00
Экономика

Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»

Джузеппе Конте отметил, что это будет способствовать снижению напряжённости и активизации диалога
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Италии Джузеппе КонтеПремьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
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Италия по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим, заявил в пятницу, 8 марта, итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Мы работаем над отменой санкций против России», - приводит его слова издание Rai News.

Премьер-министр Италии добавил, что это случится «не завтра утром», но правительство страны «работает для достижения этой цели». Он отметил, что отмена введенных в отношении Москвы ограничений будет способствовать снижению напряжённости и активизации диалога, в том числе и «для защиты стран, наиболее подверженных российскому влиянию».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 5 марта глава палаты депутатов Италии Роберто Фико заявил, что Рим выступает против антироссийских санкций и за то, чтобы российская делегация участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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