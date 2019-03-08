Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»

8 Март 23:46 2019-03-08T23:51:49+03:00

Джузеппе Конте отметил, что это будет способствовать снижению напряжённости и активизации диалога

Изменить размер текста: A A

Италия по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим, заявил в пятницу, 8 марта, итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Мы работаем над отменой санкций против России», - приводит его слова издание Rai News.

Премьер-министр Италии добавил, что это случится «не завтра утром», но правительство страны «работает для достижения этой цели». Он отметил, что отмена введенных в отношении Москвы ограничений будет способствовать снижению напряжённости и активизации диалога, в том числе и «для защиты стран, наиболее подверженных российскому влиянию».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 5 марта глава палаты депутатов Италии Роберто Фико заявил, что Рим выступает против антироссийских санкций и за то, чтобы российская делегация участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU