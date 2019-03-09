2019-03-09T03:20:58+03:00
Происшествия

Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен

Горели шесть бытовок, площадь возгорания составила около 100 кв. м
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сведений о пострадавших не поступалоСведений о пострадавших не поступалоФото: из архива ГУ МЧС России.
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В ночь на субботу, 9 марта, вспыхнул пожар в бытовках, расположенных в районе Нового Арбата в центре Москвы. К этому часу огонь полностью потушен, информации о возможных пострадавших не поступало.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что сообщение о возгорании шести бытовок возле дома №15 на Новом Арбате поступило на пульт дежурного в 00:39, ликвидировать пожар удалось в 01:43. В борьбе с огнем участвовали 65 человек, было задействовано 19 единиц техники.

Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Спасатели советуют жителям расположенных рядом домов плотно закрыть окна и форточки, чтобы в их квартиры не натянуло дыма и гари.

Ранее сайт kp.ru писал о другом пожаре в Москве. Очевидцы произошедшего рассказали «Комсомольской правде», что возгорание началось в одном из частных домов в Серебряном бору, а потом пламя перекинулось на соседнюю территорию.

В Серебряном бору загорелся одноэтажный деревянный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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