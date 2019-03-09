Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-09T04:07:26+03:00

Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в сфере обороны и «восстановление демократии в Венесуэле»

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19 марта президент США Дональд Трамп примет в Белом доме нового лидера Жаира Болсонару, объявила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс.

По ее словам, на встрече в Вашингтоне главы двух стран «обсудят, как построить более процветающее, безопасное и демократическое Западное полушарие».

«Лидеры двух крупнейших экономик полушария также обсудят возможности сотрудничества в сфере обороны, способствующую экономическому росту торговую политику, борьбу с транснациональной преступностью и восстановление демократии в Венесуэле», - отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Сара Сандерс добавила, что президенты также поговорят о «важной роли», которую Соединенные Штаты и Бразилия играют в вопросе оказания гуманитарной помощи Венесуэле, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства 1 января. Одним из первых его с этим поздравил Дональд Трамп, назвав инаугурационную речь новоиспеченного коллеги из Бразилии «великолепной» и заверив в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU