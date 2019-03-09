Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества
Венесуэла подаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека жалобу в связи с отключением электричества в стране. Об этом сообщил вице-президент страны Хорхе Родригес.
В ходе пресс-конференции Родригес подчеркнул, что причиной блэкаута, который затронул почти всю территорию страны, стала кибератака, проведенная из США. "Атака была направлена на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - заявил в интервью телеканалу VTV Родригес, курирующий вопросы связи, культуры и туризма.
С аналогичным заявлением выступил и президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Электронная война, объявленная и управляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса", - написал он в своем Twitter.
Электричество во многих районах Венесуэлы пропало вечером 7 марта, из-за чего в пятницу в стране был объявлен выходной. В настоящий момент подача электроэнергии в Каракасе частично восстановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU