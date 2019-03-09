2019-03-09T15:03:58+03:00
В мире

Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества

Ранее в Каракасе заявили, что причиной перебоев в снабжении электричеством стала атака США на энергосистему страны
Александр ДЖУМАЕВ
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В ходе пресс-конференции Родригес подчеркнул, что причиной блэкаута, который затронул почти всю территорию страны, стала кибератака, проведенная из СШАВ ходе пресс-конференции Родригес подчеркнул, что причиной блэкаута, который затронул почти всю территорию страны, стала кибератака, проведенная из СШАФото: REUTERS
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Венесуэла подаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека жалобу в связи с отключением электричества в стране. Об этом сообщил вице-президент страны Хорхе Родригес.

В ходе пресс-конференции Родригес подчеркнул, что причиной блэкаута, который затронул почти всю территорию страны, стала кибератака, проведенная из США. "Атака была направлена на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - заявил в интервью телеканалу VTV Родригес, курирующий вопросы связи, культуры и туризма.

С аналогичным заявлением выступил и президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Электронная война, объявленная и управляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса", - написал он в своем Twitter.

Электричество во многих районах Венесуэлы пропало вечером 7 марта, из-за чего в пятницу в стране был объявлен выходной. В настоящий момент подача электроэнергии в Каракасе частично восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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