В Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии
В столице Венесуэлы Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии.
Как сообщает местное издание El Nacional, свет появился в нескольких столичных районах, а также в штате Миранда, где проживают примерно около 2,5 млн человек.
Напомним, накануне практически на всей территории Венесуэлы пропало электричество. По данным Национальной корпорации по электроэнергии, это произошло из-за саботаж на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «американский империализм» лишил венесуэльцев электроэнергии.
Глава государства объявил в пятницу выходной из-за отключения электричества, также были отменены занятия в образовательных учреждениях. Вице-президент Делси Родригес отметила, что граждане получили выходной, чтоб помочь властям восстановить подачу электроэнергии.
Власти США отвергли свою причастность к блэкауту. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. По его мнению, массовой отключение света случилось из-за неудовлетворительного состояния электросетей Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU