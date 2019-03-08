В Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии

СЕГОДНЯ 22:38 2019-03-08T22:38:10+03:00

Кроме того, свет появился в нескольких районах венесуэльского штата Миранда

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В столице Венесуэлы Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии.

Как сообщает местное издание El Nacional, свет появился в нескольких столичных районах, а также в штате Миранда, где проживают примерно около 2,5 млн человек.

Напомним, накануне практически на всей территории Венесуэлы пропало электричество. По данным Национальной корпорации по электроэнергии, это произошло из-за саботаж на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «американский империализм» лишил венесуэльцев электроэнергии.

Глава государства объявил в пятницу выходной из-за отключения электричества, также были отменены занятия в образовательных учреждениях. Вице-президент Делси Родригес отметила, что граждане получили выходной, чтоб помочь властям восстановить подачу электроэнергии.

Власти США отвергли свою причастность к блэкауту. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. По его мнению, массовой отключение света случилось из-за неудовлетворительного состояния электросетей Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU