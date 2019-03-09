СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-09T12:22:17+03:00

Власти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, тип ракеты, которую предполагается запустить, установить невозможно, как и дату запуска ракеты

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Власти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее время. Об этом сообщает радиостанция NPR со ссылкой на результаты анализа снимков коммерческих спутников.

По данным радиостанции, на снимках научно-исследовательского центра КНДР Санмундом, на которых, предположительно, велась сборка баллистических ракет и ракет для запуска спутников, видны легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны и два подъемных крана.

"Если сложить все это вместе, то так будет выглядеть ситуация, при которой Северная Корея строит ракету", - заявил эксперт Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис, занимавшийся изучением этих снимков. По его словам, тип ракеты, которую предполагается запустить, установить невозможно, как и дату запуска ракеты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о запуске КНДР ракеты, которая пролетела над Японией. Это вызвало негативную реакцию у японских и южнокорейских властей; проведение испытаний также осудил президент США Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU