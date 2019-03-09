2019-03-09T12:22:17+03:00
В мире

СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты

По словам эксперта Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, тип ракеты, которую предполагается запустить, установить невозможно, как и дату запуска ракеты
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее времяВласти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее время. Об этом сообщает радиостанция NPR со ссылкой на результаты анализа снимков коммерческих спутников.

По данным радиостанции, на снимках научно-исследовательского центра КНДР Санмундом, на которых, предположительно, велась сборка баллистических ракет и ракет для запуска спутников, видны легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны и два подъемных крана.

"Если сложить все это вместе, то так будет выглядеть ситуация, при которой Северная Корея строит ракету", - заявил эксперт Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис, занимавшийся изучением этих снимков. По его словам, тип ракеты, которую предполагается запустить, установить невозможно, как и дату запуска ракеты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о запуске КНДР ракеты, которая пролетела над Японией. Это вызвало негативную реакцию у японских и южнокорейских властей; проведение испытаний также осудил президент США Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»
В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин
Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены
В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев
СК просит арсетовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты
Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться
В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
США и КНР работают над отменой повышенных пошлин
В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате
Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon
Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США