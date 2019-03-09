2019-03-09T12:36:35+03:00
Происшествия

СК просит арсетовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга

Скандального известного чиновника ранее задержали по подозрению в мошенничестве.
Александр ДЖУМАЕВ
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Руслан Горринг. Фото: РосгеологияРуслан Горринг. Фото: Росгеология
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Следственный комитет России (СК) ходатайствует об аресте бывшего заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, ранее задержанного по уголовному делу о мошенничестве.

"Сегодня следователь ГСУ СК по Московской области выйдет в суд с ходатайством об избрании Горрингу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила глава пресс-службы подмосковного управления СК Ольга Врадий.

Руслан Горринг был задержан в ходе совместной операции ФСБ и подмосковной полиции в эту пятницу. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере; отмечается, что уголовное дело по этому факту было возбуждено в 2011 году.

Это не первый резонансный инцидент с участием Горринга. В конце января этого года вокруг чиновника разразился скандал, причиной которого стало видео общения Горринга с пользователями онлайн-игры PUBG. Во время игры чиновник часто использовал ненормативную лексику, рассказал об интимных отношениях со своими подчиненными, а также отчитал одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила ему на своих коллег.

Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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