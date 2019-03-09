СК просит арсетовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
Следственный комитет России (СК) ходатайствует об аресте бывшего заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, ранее задержанного по уголовному делу о мошенничестве.
"Сегодня следователь ГСУ СК по Московской области выйдет в суд с ходатайством об избрании Горрингу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила глава пресс-службы подмосковного управления СК Ольга Врадий.
Руслан Горринг был задержан в ходе совместной операции ФСБ и подмосковной полиции в эту пятницу. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере; отмечается, что уголовное дело по этому факту было возбуждено в 2011 году.
Это не первый резонансный инцидент с участием Горринга. В конце января этого года вокруг чиновника разразился скандал, причиной которого стало видео общения Горринга с пользователями онлайн-игры PUBG. Во время игры чиновник часто использовал ненормативную лексику, рассказал об интимных отношениях со своими подчиненными, а также отчитал одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила ему на своих коллег.
Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.
ИСТОЧНИК KP.RU