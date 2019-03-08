Мистер «Козырные кошаки»: Экс-топ-менеджера «Росгеологии» Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково

Руслан Горринг, который в январе оскандалился своим громким видео, задержан в столичном аэропорту Внуково - его сняли с рейса в Сочи.

Напомним, полтора месяца назад в Сеть попало видео, где некий мужчина в разговоре по скайпу обсуждает (простите, не 8 марта будет сказано) свои интимные отношения с подчиненными девушками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688780" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

«Четыре принцессы у меня было: Катя, Катя, Оля и Дарина, - перечисляет он по пальцам. - Все просто козырные кошаки, козырные! Просто бомбы все кошки были».

Когда ролик начал набирать популярность, мужчину с видео опознали. Это оказался целый заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг. Обсуждал он, соответственно, любовные похождения внутри конторы. После скандала Горринга из «Росгеологии» (холдинг объединяет все государственные геологоразведывательные организации России, - Авт.) уволили.

И вот сегодня он задержан. Сегодня днем Горринг приехал во Внуково, чтобы улететь на отдых в Сочи. Во время регистрации на рейс к нему и подошли. Причем, в задержании поучаствовали сотрудники сразу нескольких ведомств - Следственный комитет, ФСБ, МВД.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненнымиФото: Скриншот с видео

Правда, с историей про «харассмент» это никак не связано. тут все гораздо серьезней.

- В настоящее время Руслана Горринга доставляют к следователю ГСУ СК России по Московской области для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, - рассказала старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что Горринг является фигурантом заведенного еще несколько лет назад уголовного дела. Сейчас начался новый виток расследования. И бывший топ-менеджер «Росгеологии» снова оказался в центре внимания.

«Комсомольская Правда» ранее уже сообщала некоторые подробности биографии Руслана Горринга. Тут надо заметить, что еще несколько лет назад мужчина носил другую фамилию. При рождении он носил фамилию Ганижев. Закончил Московское Суворовское училище. Потом учился на военного переводчика в Военном университете Министерства Обороны. Потом служил в армии. Гарнизон - в подмосковных Ватутинках. Там, как говорят, он и познакомился со своим будущим боссом - главой совета депутатов Ленинского района Московской области Александром Газейкиным. В итоге, уволившись из армии, Горринг (точнее, тогда еще Руслан Ганижев) стал одним из помощников Газейкина. В 2011 году Ганижев был задержан с поличным при получении взятки от местной компании, которая занималась в районе вывозом мусора. Ганижевау передали 5 млн. рублей. Эти деньги он вроде как должен был передать Газейкину, за покровительство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

«Ганижев лично занимался сбором дани для Газейкина с подконтрольных предприятий, - рассказывал «КП» один их жителей Ленинского района Подмосковья. - Приезжал, забирал бабки, если надо - угрожал. Все переговоры в кабинетах вел он сам. Но частенько вместе с ним приезжали его друзья из числа кавказцев и военных. Аппетиты районного руководства росли, если сперва они требовали с одного предприятия по 1,5 миллиона рублей в месяц, то в конце дошло уже до 5 миллионов рублей. Сколько всего было таких обложенных данью компаний неизвестно, но точно не одна только мусорная компания».

Насколько известно, Газейкин получил 2 года колонии (отсидел только половину), а Руслан Ганижев какое-то время числился в федеральном розыске, но в итоге не сел. Примерно в это же время он изменил фамилию, стал Горрингом. В 2015 году он был назначен на пост замглавы «Росгеологии». Интересно, что с нынешним главой холдинга Романом Пановым его теперь уже бывший зам учился сначала в суворовском училище, потом - в Военном университете.

По словам источника, нынешнее задержание связано с «давнишними делами Горринга в Ленинском районе».

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