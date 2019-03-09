Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»
Гуманитарная ситуация в лагере для беженцев "Эр-Рукбан", где подконтрольные Соединенным Штатам боевики удерживают сирийских граждан, катастрофическая. Как говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, условия проживания не оставляют шансов для выживания там детей.
"Вновь призываем США предпринять наконец усилия по ликвидации лагеря "Эр-Рукбан", обеспечить безопасность беженцев, желающих вернуться в места исторического проживания, и покинуть незаконно оккупированную территорию Сирии", - отмечается в заявлении.
Российский и сирийский представители также поприветствовали настрой правительства Иордании оказать содействие сирийцам, которые находятся на территории королевства и в их стремлении вернуться в места довоенного проживания. "Рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря", - подчеркивается в документе.
В Минобороны РФ, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили, что власти Сирии готовы к приему беженцев из лагеря «Рукбан» и других лагерей, которые находятся на неподконтрольной правительству территории арабской республики.
Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.
ИСТОЧНИК KP.RU