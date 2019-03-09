Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-09T12:59:18+03:00

Жители лагеря "Рукбан" постоянно сталкиваются с насилием, условия проживания ведут к гибели проживающих там детей Фото: REUTERS

Главы межведомственных координационных штабов заявили, что ситуация в лагере ведет к гибели находящихся там детей

Изменить размер текста: A A

Гуманитарная ситуация в лагере для беженцев "Эр-Рукбан", где подконтрольные Соединенным Штатам боевики удерживают сирийских граждан, катастрофическая. Как говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, условия проживания не оставляют шансов для выживания там детей.

"Вновь призываем США предпринять наконец усилия по ликвидации лагеря "Эр-Рукбан", обеспечить безопасность беженцев, желающих вернуться в места исторического проживания, и покинуть незаконно оккупированную территорию Сирии", - отмечается в заявлении.

Российский и сирийский представители также поприветствовали настрой правительства Иордании оказать содействие сирийцам, которые находятся на территории королевства и в их стремлении вернуться в места довоенного проживания. "Рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря", - подчеркивается в документе.

В Минобороны РФ, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили, что власти Сирии готовы к приему беженцев из лагеря «Рукбан» и других лагерей, которые находятся на неподконтрольной правительству территории арабской республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694960" frameborder="0"></iframe> Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU