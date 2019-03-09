2019-03-09T12:59:18+03:00
Политика

Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»

Главы межведомственных координационных штабов заявили, что ситуация в лагере ведет к гибели находящихся там детей
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Жители лагеря "Рукбан" постоянно сталкиваются с насилием, условия проживания ведут к гибели проживающих там детейЖители лагеря "Рукбан" постоянно сталкиваются с насилием, условия проживания ведут к гибели проживающих там детейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Гуманитарная ситуация в лагере для беженцев "Эр-Рукбан", где подконтрольные Соединенным Штатам боевики удерживают сирийских граждан, катастрофическая. Как говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, условия проживания не оставляют шансов для выживания там детей.

"Вновь призываем США предпринять наконец усилия по ликвидации лагеря "Эр-Рукбан", обеспечить безопасность беженцев, желающих вернуться в места исторического проживания, и покинуть незаконно оккупированную территорию Сирии", - отмечается в заявлении.

Российский и сирийский представители также поприветствовали настрой правительства Иордании оказать содействие сирийцам, которые находятся на территории королевства и в их стремлении вернуться в места довоенного проживания. "Рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря", - подчеркивается в документе.

В Минобороны РФ, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили, что власти Сирии готовы к приему беженцев из лагеря «Рукбан» и других лагерей, которые находятся на неподконтрольной правительству территории арабской республики.

Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин
Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены
В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев
СК просит арсетовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты
СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты
Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться
В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
США и КНР работают над отменой повышенных пошлин
В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате
Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon
Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США