Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что актер скончался в субботу в одной их больниц столицы. По ее словам, причиной могла стать остановка сердца, сказала она в эфире Радио "Комсомольская правда".
- Приходят страшные новости о смерти Владимира Абрамовича, это правда?
- Да, это правда.
- Что случилось?
- Вы знаете, ему 96 лет было. Сердце.
- Он в больнице умер?
- Да.
- То есть остановка сердца?
- Я не могу вам точно сказать. Может быть остановка, перегрузка, я не могу сказать.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что известный актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. Информацию о смерти известного актера подтвердили директор Театра имени Вахтангова. По его словам, Этуш был госпитализировал в больницу накануне. Крок добавил, что дата и место прощания с актером станут известны позже.
В театре Этуш играл в "Молодой гвардии", "Накануне", "Два веронца", "Город на заре", "Принцесса Турандот", "Мещанин во дворянстве" по комедии Мольера, "Западня", "Чем люди живы", "Закат". Также он снимался в фильмах "Овод", "Председатель", "Старая, старая сказка" Ганса Христиана Андерсена, "12 стульев", "Неисправимый лгун", "Приключения Буратино". В целом, Владимир Этуш снялся в более чем тридцати фильмах и сериалах.
Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Владимир Этуш: досье KP.RU»