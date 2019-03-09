2019-03-09T14:33:17+03:00
Общество

Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем

О причинах смерти Владимира Этуша рассказала дочь актера [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Причиной смерти Этуша могла стать остановка сердца. Вячеслав Прокофьев/ТАССПричиной смерти Этуша могла стать остановка сердца. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что актер скончался в субботу в одной их больниц столицы. По ее словам, причиной могла стать остановка сердца, сказала она в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Приходят страшные новости о смерти Владимира Абрамовича, это правда?

- Да, это правда.

- Что случилось?

- Вы знаете, ему 96 лет было. Сердце.

- Он в больнице умер?

- Да.

- То есть остановка сердца?

- Я не могу вам точно сказать. Может быть остановка, перегрузка, я не могу сказать.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что известный актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. Информацию о смерти известного актера подтвердили директор Театра имени Вахтангова. По его словам, Этуш был госпитализировал в больницу накануне. Крок добавил, что дата и место прощания с актером станут известны позже.

В театре Этуш играл в "Молодой гвардии", "Накануне", "Два веронца", "Город на заре", "Принцесса Турандот", "Мещанин во дворянстве" по комедии Мольера, "Западня", "Чем люди живы", "Закат". Также он снимался в фильмах "Овод", "Председатель", "Старая, старая сказка" Ганса Христиана Андерсена, "12 стульев", "Неисправимый лгун", "Приключения Буратино". В целом, Владимир Этуш снялся в более чем тридцати фильмах и сериалах.

Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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