Умер Владимир Этуш

В субботу, 9 марта, скончался Владимир Этуш - известный российский актер театра и кино. Ему было 96 лет. Информацию о смерти известного актера подтвердила дочь актера Раиса Этуш в интервью радио "Комсомольская правда".

Актер скончался 9 марта на 97 году жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как она сказала, причиной смерти ее отца могла стать остановка сердца. Она также подтвердила информацию о том, что Этуш скончался в больнице.

Как сообщает источник "КП", накануне Владимир Этуш потерял сознание у себя дома и когда врачи приехали, то сказали родственникам прямо, что счет идет на часы. А дальше он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Скончался актер Владимир Этуш сегодня, 9 марта 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696141" frameborder="0"></iframe> Раиса Этуш подтвердила смерть отца.

Владимир Этуш и его жена Елена прожили вместе 18 лет. Они вместе выбрали себе место для могил на Новодевичьем кладбище. Несколько месяцев назад была изготовлена скульптура на кладбище по их индивидуальному эскизу.

За долгую жизнь на счету Владимира Этуша сотни ролей в театре и кино.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлого года Этуш уже попадал в больницу по причине высокой температуры. В связи с этим Театр имени Вахтангова был вынужден отменить спектакль "Бенефис", где артист исполнял главную роль. "Буду играть. Я же артист", - сказал в те дни сам Этуш.

Владимир Этуш на вручении наград в Кремле, 2018 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо выступлений в театре, Этуш снимался в кино. С 1953 года Владимир Этуш сыграл в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию" и "12 стульев". Заслуги артиста перед отечественным театром и кино были отмечены множеством наград; в частности, Этуш являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". С 1941 по 1943 год Владимир Этуш принимал участие в Великой Отечественной войне, где был награжден орденом Красной Звезды за проявленную доблесть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем

Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что актер скончался в субботу в одной из больниц столицы. По ее словам, причиной могла стать остановка сердца.

«Это произошло сегодня. Я думаю, что отказало сердце», - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда" (подробности)

Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище

Прощание с известным актером театра и кино Владимиром Этушем состоится в Театра имени Вахтангова, где он работал. Там также пройдет гражданская панихида. Погребен актер будет на Новодевичьем кладбище. (подробности)

Владимир Этуш: «Я — артист. Буду играть...»

Пару дней назад в театре им.Вахтангова отменили спектакль «Бенефис» из-за болезни 96-летнего Владимира Этуша. В этом спектакле у Владимира Абрамовича главная роль и замены ему быть не может. Тем не менее в день спектакля он почувствовал слабость. (подробности)

Владимир Этуш: Мы с моей женой Леной на одной волне, хотя она намного меня моложе

Год назад «КП» уже поздравляла Владимира Абрамовича с... юбилеем. «Что-то вы поторопились, - смутил нас тогда народный артист. - Круглую дату буду отмечать через год». Как так? - удивились мы. (подробности)

На Дону Владимир Этуш бил фашистов и скупал рыбцов

Ростовская область скорбит вместе со всей страной. Хоть знаменитый «товарищ Саахов» и родился в Москве, для донского края он важная фигура — Владимир Этуш воевал под Аксаем и Азовом. (подробности)