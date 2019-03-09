2019-03-09T14:13:32+03:00
В мире

В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом

Состояние пяти пассажиров оценивается как тяжелое
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Японии по меньшей мере 87 человек пострадало при столкновении катера с китомВ Японии по меньшей мере 87 человек пострадало при столкновении катера с китомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

При столкновении в Японском море в районе префектуры Ниигата пассажирского скоростного катера с крупным морским животным, предположительно, с китом по меньшей мере 87 человек пострадали. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Катер «Гинга» вышел из порта Ниигаты, административный центр одноименной префектуры, и направлялся к острову Садо. На борту находились 121 пассажир и четыре члена экипажа.

На подходе к острову судно на высокой скорости врезалось в подводный объект. По оценкам службы безопасности на море, произошло столкновение с китом. В результате в хвостовой части корабля появилась 15-сантиметровая трещина, были повреждены подводные крылья и почти все находившиеся на борту пассажиры получили травмы разной степени тяжести/

«Гинга» постоянно курсирует между Ниигатой и Садо. Судно способно развивать скорость до 80 километров в час, за что его иногда называют «водным самолетом», на котором может спокойно разместиться до 250 пассажиров.

Накануне круизный лайнер Escape норвежской компании Norwegian Cruise Line чуть не перевернулся у побережья США из-за сильного ветра. Судно направлялось из Нью-Йорка во Флориду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года
Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»
В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин
Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены
В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев
СК просит арестовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты
СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты
Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться
В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
США и КНР работают над отменой повышенных пошлин
В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате
Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon
Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США