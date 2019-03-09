В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-09T14:13:32+03:00

В Японии по меньшей мере 87 человек пострадало при столкновении катера с китом Фото: REUTERS

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При столкновении в Японском море в районе префектуры Ниигата пассажирского скоростного катера с крупным морским животным, предположительно, с китом по меньшей мере 87 человек пострадали. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Катер «Гинга» вышел из порта Ниигаты, административный центр одноименной префектуры, и направлялся к острову Садо. На борту находились 121 пассажир и четыре члена экипажа.

На подходе к острову судно на высокой скорости врезалось в подводный объект. По оценкам службы безопасности на море, произошло столкновение с китом. В результате в хвостовой части корабля появилась 15-сантиметровая трещина, были повреждены подводные крылья и почти все находившиеся на борту пассажиры получили травмы разной степени тяжести/

«Гинга» постоянно курсирует между Ниигатой и Садо. Судно способно развивать скорость до 80 километров в час, за что его иногда называют «водным самолетом», на котором может спокойно разместиться до 250 пассажиров.

Накануне круизный лайнер Escape норвежской компании Norwegian Cruise Line чуть не перевернулся у побережья США из-за сильного ветра. Судно направлялось из Нью-Йорка во Флориду.

ИСТОЧНИК KP.RU