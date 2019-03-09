2019-03-09T16:01:52+03:00
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша

Президент назвал актера подлинной легендой «вахтанговской» школы [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Путин отметил вклад Этуша в развитие культуру и выразил соболезнования в связи с его смертью. Фото: Александр Куров/ТАССПутин отметил вклад Этуша в развитие культуру и выразил соболезнования в связи с его смертью. Фото: Александр Куров/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью известного российского актера театра и кино Владимира Этуша. Глава государства отметил, что это был поистине народный артист.

"Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш - фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек. Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой "вахтанговской" школы"", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин отметил, что у Этуша были миллионы поклонников, его любили за верность призванию и прекрасные работы в кино и театре, за молодость души и щедрость таланта.

Известный актер театра и кино Владимир Этуш, как ранее писал сайт kp.ru, умер в субботу в возрасте 96 лет. Информацию о его смерти подтвердили директор Театра имени Вахтангова и дочь актера Раиса. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.

Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названо место съемок нового фильма про Джеймса Бонда
СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево
СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту ради его же безопасности
Президент Перу принял отставку премьер-министра Вильянуэвы
Украина рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море
Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода
Лейбористы отложили представление поправки о проведении второго референдума по Brexit
Специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС
Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года