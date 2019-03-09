Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-09T16:01:52+03:00

Путин отметил вклад Этуша в развитие культуру и выразил соболезнования в связи с его смертью. Фото: Александр Куров/ТАСС

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью известного российского актера театра и кино Владимира Этуша. Глава государства отметил, что это был поистине народный артист.

"Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш - фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек. Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой "вахтанговской" школы"", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин отметил, что у Этуша были миллионы поклонников, его любили за верность призванию и прекрасные работы в кино и театре, за молодость души и щедрость таланта.

Известный актер театра и кино Владимир Этуш, как ранее писал сайт kp.ru, умер в субботу в возрасте 96 лет. Информацию о его смерти подтвердили директор Театра имени Вахтангова и дочь актера Раиса. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696138" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU