Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью известного российского актера театра и кино Владимира Этуша. Глава государства отметил, что это был поистине народный артист.
"Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш - фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек. Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой "вахтанговской" школы"", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин отметил, что у Этуша были миллионы поклонников, его любили за верность призванию и прекрасные работы в кино и театре, за молодость души и щедрость таланта.
Известный актер театра и кино Владимир Этуш, как ранее писал сайт kp.ru, умер в субботу в возрасте 96 лет. Информацию о его смерти подтвердили директор Театра имени Вахтангова и дочь актера Раиса. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.
Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.
ИСТОЧНИК KP.RU