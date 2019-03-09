СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии
Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему заместителю директора Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом говорится в материалах дела Домодедовского городского суда Московской области.
«Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», - огласил материалы дела следствия судья Александр Скрипст.
Следствие просит избрать для Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший чиновник свою вину отрицает.
Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.
«Спустя восьмилетний период было возобновлено дело в отношении нашего доверителя. Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия», - заявил его адвокат Николай Казанцев, который попросил суд закрыть судебное заседание от слушателей и СМИ.
Напомним, что Горринг был задержан в ходе совместной операции ФСБ и подмосковной полиции 8 марта. Уголовное дело по факту мошенничество было возбуждено в 2011 году.
Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.
Это не первый резонансный инцидент с участием экс-чиновника. В конце января этого года вокруг него разразился скандал, причиной которого стало видео общения Горринга с пользователями онлайн-игры PUBG. Он часто использовал ненормативную лексику, рассказал об интимных отношениях со своими подчиненными
Кадры допроса Руслана Горринга.
ИСТОЧНИК KP.RU