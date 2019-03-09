СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-09T16:13:12+03:00

Следствие запрашивает для Руслана Горринга меру пресечение в виде заключения под стражу [видео]

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Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему заместителю директора Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом говорится в материалах дела Домодедовского городского суда Московской области.

«Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», - огласил материалы дела следствия судья Александр Скрипст.

Следствие просит избрать для Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший чиновник свою вину отрицает.

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«Спустя восьмилетний период было возобновлено дело в отношении нашего доверителя. Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия», - заявил его адвокат Николай Казанцев, который попросил суд закрыть судебное заседание от слушателей и СМИ.

Напомним, что Горринг был задержан в ходе совместной операции ФСБ и подмосковной полиции 8 марта. Уголовное дело по факту мошенничество было возбуждено в 2011 году.

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Это не первый резонансный инцидент с участием экс-чиновника. В конце января этого года вокруг него разразился скандал, причиной которого стало видео общения Горринга с пользователями онлайн-игры PUBG. Он часто использовал ненормативную лексику, рассказал об интимных отношениях со своими подчиненными

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696135" frameborder="0"></iframe> Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU