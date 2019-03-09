2019-03-09T16:13:12+03:00
Политика

СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии

Следствие запрашивает для Руслана Горринга меру пресечение в виде заключения под стражу [видео]
Елена Гильманова
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Руслан Горринг. Фото: РосгеологияРуслан Горринг. Фото: Росгеология
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Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему заместителю директора Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом говорится в материалах дела Домодедовского городского суда Московской области.

«Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», - огласил материалы дела следствия судья Александр Скрипст.

Следствие просит избрать для Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший чиновник свою вину отрицает.

Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

«Спустя восьмилетний период было возобновлено дело в отношении нашего доверителя. Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия», - заявил его адвокат Николай Казанцев, который попросил суд закрыть судебное заседание от слушателей и СМИ.

Напомним, что Горринг был задержан в ходе совместной операции ФСБ и подмосковной полиции 8 марта. Уголовное дело по факту мошенничество было возбуждено в 2011 году.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

Это не первый резонансный инцидент с участием экс-чиновника. В конце января этого года вокруг него разразился скандал, причиной которого стало видео общения Горринга с пользователями онлайн-игры PUBG. Он часто использовал ненормативную лексику, рассказал об интимных отношениях со своими подчиненными

Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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