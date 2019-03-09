2019-03-09T16:23:59+03:00
Политика

Участник войны в Донбассе предложил продать Крым США, чтобы "вернуть" его

По мнению Евгения Яранцева, первыми должны быть реализованы участки, находящиеся под мостом через Керченский пролив
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Особое внимание украинский ветеран уделил участкам, расположенным прямо под Крымским мостомОсобое внимание украинский ветеран уделил участкам, расположенным прямо под Крымским мостомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Киевские власти смогут "вернуть" Крым, если каждому ветерану боевых действия в Донбассе выделят по участку на данном полуострове, а те, в свою очередь, продадут земли Соединенным Штатам. Такой план озвучил участник войны на юго-востоке Украины Евгений Яранцев.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству незалежной, Крым все еще остается под ее юрисдикцией, а значит граждане могут рассчитывать на несколько гектаров земли за свои заслуги.

"Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров", — заявил Яранцев.

По его мнению, если хотя бы сто ветеранов могли бы взять себе по два гектара земли в месте, где мост через Керченский пролив соединяется с полуостровом, то они бы продали их США. Участник боевых действий считает, что такое решение было бы быть эффективнее разнообразных штрафов.

"Мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли", - сказал Яранцев в эфире ObozTV.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее "вернуть" Крым во владения Украины обещала также лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты этой страны Юлия Тимошенко.

Алексей Пушков: «Крым - это приятная часть России».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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