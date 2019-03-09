2019-03-09T17:21:10+03:00
Политика

В Ростехе оценили процесс передачи Турции С-400

Как отметили в госкорпорации, все идет «весьма гладко»
Марина ВЕНЦОВА
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Процесс передачи Турции С-400 идет гладкоПроцесс передачи Турции С-400 идет гладкоФото: Анна САДОВНИКОВА
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Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов прокомментировал процесс передачи Турции российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400. По его словам, в настоящее время все идет вполне успешно.

"Это система, которую хочет турецкое правительство, и мы хотим ее передать. И пока все идет весьма гладко", - сказал он в интервью газете Defense News.

При этом Кладов добавил, что Рф "сотрудничает с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, кому это нравится, а кому нет". По его словам, это бизнес и деловые связи.

Россия и Турция, как ранее писал сайт kp.ru, договорились о поставках четырех дивизионов ЗРС С-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов. Со своей стороны, США начали предлагать Анкаре свои комплексы Patriot, которые стоят в три раза дороже. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что, если Турция все же приобретет российские системы, предложение от США перестает действовать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на это заявил, что Анкара твердо намерена приобрести российские комплексы и не намерена отступать в данном вопросе, несмотря на давление с американской стороны.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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