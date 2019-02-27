2019-02-27T07:58:22+03:00
Политика

Эрдоган заявил, что Турция не отступит в вопросе покупки С-400

При этом в Анкаре надеются, что США все же изменят свой "неправильный" подход к данной ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Анкара твердо намерена приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и не собирается отступать в данном вопросе, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"(Президент России Владимир) Путин предоставил нам хорошую возможность, и мы согласились. Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то и в этом случае мы можем сказать "да", но о шагах назад по С-400 не может быть и речи. Мы не можем здесь отступить", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер подчеркнул, что все еще надеется на изменение "неправильного" американского подхода к вопросу покупки Анкарой российских комплексов. Именно с этой целью Анкара в настоящий момент ведет переговоры с Вашингтоном. Более того, в ближайшее время в Конгрессе состоится специальное выступление на данную тему.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия и Турция договорились о поставках четырех дивизионов ЗРС С-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов еще несколько лет назад. Американцы в то же время начали предлагать Анкаре свои комплексы Patriot, которые стоят в три раза дороже. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что если Турция все же приобретет российские системы, предложение от США перестанет действовать.

Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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