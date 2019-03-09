Мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире
В деревне Арак близ сирийского города Пальмира прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли не менее восьми человек, еще около 11 получили ранения.
Известно, что инцидент произошел днем в субботу, 9 марта. Причиной трагедии стала заложенная боевиками мина. Телеканал Syria TV уточняет, что за взрыв ответственны члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Стоит отметить, что днем ранее аналогичный инцидент произошел также в провинции Хама. Тогда на мине подорвались двое детей. А в конце февраля жертвами действий террористов стали более 20 человек, которые направлялись на работу в автобусе.
Сайт kp.ru писал о том, что транспортное средство наехало на взрывное устройство в районе населенного пункта Саламия. Ответственность за случившееся на себя взяли члены все той же ИГ (запрещена в России).
Момент взрыва в сирийском Манбидже.
ИСТОЧНИК KP.RU