2019-03-09T18:47:35+03:00
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире

Жертвами теракта стали не менее восьми человек, еще 11 пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате взрыва пострадали не менее 11 человекВ результате взрыва пострадали не менее 11 человекФото: REUTERS
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В деревне Арак близ сирийского города Пальмира прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли не менее восьми человек, еще около 11 получили ранения.

Известно, что инцидент произошел днем в субботу, 9 марта. Причиной трагедии стала заложенная боевиками мина. Телеканал Syria TV уточняет, что за взрыв ответственны члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Стоит отметить, что днем ранее аналогичный инцидент произошел также в провинции Хама. Тогда на мине подорвались двое детей. А в конце февраля жертвами действий террористов стали более 20 человек, которые направлялись на работу в автобусе.

Сайт kp.ru писал о том, что транспортное средство наехало на взрывное устройство в районе населенного пункта Саламия. Ответственность за случившееся на себя взяли члены все той же ИГ (запрещена в России).

Момент взрыва в сирийском Манбидже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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