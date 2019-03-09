Мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире

СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-09T18:47:35+03:00

В результате взрыва пострадали не менее 11 человек Фото: REUTERS

Жертвами теракта стали не менее восьми человек, еще 11 пострадали

Изменить размер текста: A A

В деревне Арак близ сирийского города Пальмира прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли не менее восьми человек, еще около 11 получили ранения.

Известно, что инцидент произошел днем в субботу, 9 марта. Причиной трагедии стала заложенная боевиками мина. Телеканал Syria TV уточняет, что за взрыв ответственны члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Стоит отметить, что днем ранее аналогичный инцидент произошел также в провинции Хама. Тогда на мине подорвались двое детей. А в конце февраля жертвами действий террористов стали более 20 человек, которые направлялись на работу в автобусе.

Сайт kp.ru писал о том, что транспортное средство наехало на взрывное устройство в районе населенного пункта Саламия. Ответственность за случившееся на себя взяли члены все той же ИГ (запрещена в России).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/686640" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в сирийском Манбидже.

ИСТОЧНИК KP.RU