Радикалы пытались прорвать полицейский кордон у администрации президента Украины
Украинские радикалы собрались на площади Независимости в центре Киева утром в субботу, 9 марта. После митинга они устроили беспорядки и пытались прорваться к зданию администрации главы государства с требованием расследовать коррупционный скандал в «Укроборонпроме».
«У администрации президента Украины участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей», - говорится в сообщении правоохранителей.
Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.
Силам обороны удалось оттеснить протестующих, в настоящее время ситуация нормализовалась. Порядка 700 полицейских и военнослужащих остались в центре Киева.
После неудачной попытки прорыва полицейского кордона радикалы направились в Черкассы, где в данный момент находится президент Украины Петр Порошенко, и продолжить там свой митинг.
Протестующие требуют привлечь к ответственности отстраненного на прошлой неделе первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.
Напомним, что в прошлую субботу, 2 марта, в центре Киева появился огромный баннер с призывом посадить действующего президента Украины , а также Олега Гладковского и его сына. Полотнище вывесили протестующие, съехавшиеся в столицу из 20 областей Украины.
Еще несколько лет назад Олег и Игорь Гладковские, которых сейчас подозревают в крупных хищениях и махинациях, носили фамилию Свинарчук. По данным «Страны.ua», в частности, семья Гладковских и их партнёры с 2015 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники по завышенным ценам.
ИСТОЧНИК KP.RU