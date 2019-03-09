Радикалы пытались прорвать полицейский кордон у администрации президента Украины

СЕГОДНЯ 19:27 2019-03-09T19:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские радикалы собрались на площади Независимости в центре Киева утром в субботу, 9 марта. После митинга они устроили беспорядки и пытались прорваться к зданию администрации главы государства с требованием расследовать коррупционный скандал в «Укроборонпроме».

«У администрации президента Украины участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей», - говорится в сообщении правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696170" frameborder="0"></iframe> Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.

Силам обороны удалось оттеснить протестующих, в настоящее время ситуация нормализовалась. Порядка 700 полицейских и военнослужащих остались в центре Киева.

После неудачной попытки прорыва полицейского кордона радикалы направились в Черкассы, где в данный момент находится президент Украины Петр Порошенко, и продолжить там свой митинг.

Протестующие требуют привлечь к ответственности отстраненного на прошлой неделе первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Напомним, что в прошлую субботу, 2 марта, в центре Киева появился огромный баннер с призывом посадить действующего президента Украины , а также Олега Гладковского и его сына. Полотнище вывесили протестующие, съехавшиеся в столицу из 20 областей Украины.

Еще несколько лет назад Олег и Игорь Гладковские, которых сейчас подозревают в крупных хищениях и махинациях, носили фамилию Свинарчук. По данным «Страны.ua», в частности, семья Гладковских и их партнёры с 2015 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники по завышенным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU