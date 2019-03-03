Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-03T05:24:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На майдане Незалежности в центре Киева появился огромный баннер с призывом посадить за решетку действующего президента Украины Петра Порошенко, а также замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева. Отмечается, что это полотнище вывесили в субботу, 2 марта, участники протестного митинга, съехавшиеся в столицу из 20 областей Незалежной.

«Свинарчуков и Порошенко – за решетку!» - гласит надпись на плакате.

Издание уточняет, что еще несколько лет назад Олег и Игорь Гладковские, которых сейчас подозревают в крупных хищениях и махинациях, носили фамилию Свинарчук. По данным «Страны.ua», в частности, семья Гладковских и их партнёры с 2015 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники по завышенным ценам.

Националисты разместили на майдане Незалежности в центре Киева большой баннер с требованием посадить Порошенко «за граты» – за решеткуФото: Скриншот сайта

Фотографию этого баннера опубликовал на своей странице в Facebook Роман Чернышев, сопроводив снимок подписью: «В центре Киева новая достопримечательность. Приходите фотографироваться».

К слову, как писал сайт kp.ru, за президентом Украины стали замечать агрессию по отношению к согражданам: с одной девушки Порошенко сорвал шапку, другую ударил по лицу. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой он ущипнул мужчину за нос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694726" frameborder="0"></iframe> «Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2.

ИСТОЧНИК KP.RU