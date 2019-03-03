2019-03-03T05:24:16+03:00
Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Огромный баннер с таким призывом появился в центре Киева [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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На майдане Незалежности в центре Киева появился огромный баннер с призывом посадить за решетку действующего президента Украины Петра Порошенко, а также замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева. Отмечается, что это полотнище вывесили в субботу, 2 марта, участники протестного митинга, съехавшиеся в столицу из 20 областей Незалежной.

«Свинарчуков и Порошенко – за решетку!» - гласит надпись на плакате.

Издание уточняет, что еще несколько лет назад Олег и Игорь Гладковские, которых сейчас подозревают в крупных хищениях и махинациях, носили фамилию Свинарчук. По данным «Страны.ua», в частности, семья Гладковских и их партнёры с 2015 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники по завышенным ценам.

Националисты разместили на майдане Незалежности в центре Киева большой баннер с требованием посадить Порошенко «за граты» – за решетку Фото: Скриншот сайта

Националисты разместили на майдане Незалежности в центре Киева большой баннер с требованием посадить Порошенко «за граты» – за решеткуФото: Скриншот сайта

Фотографию этого баннера опубликовал на своей странице в Facebook Роман Чернышев, сопроводив снимок подписью: «В центре Киева новая достопримечательность. Приходите фотографироваться».

К слову, как писал сайт kp.ru, за президентом Украины стали замечать агрессию по отношению к согражданам: с одной девушки Порошенко сорвал шапку, другую ударил по лицу. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой он ущипнул мужчину за нос.

«Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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