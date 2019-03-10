На юге США из-за непогоды обесточены дома около 23,5 тысячи человек
В субботу, 9 марта, в американском штате Арканзас прошли два торнадо, в результате многие населенные пункты остались без электричества. Буря привела к отключению электроэнергии и в Техасе.
В общей сложности в двух штатах оказались обесточены дома около 23,5 тысячи человек (13,5 тысячи в Арканзасе и более десяти тысяч – в Техасе), сообщает телеканал NBC News.
По данным полиции, штормовой ветер повредил линии электропередач, несколько зданий были разрушены. Офис шерифа округа Прейри в Арканзасе опубликовал на своей странице в Twitter кадры последствий двух торнадо. О пострадавших сообщений не поступало.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта по Алабаме пронеслись два мощных торнадо, в результате погибли 23 человека, в том числе четверо детей.
В результате торнадо в США пострадали более 40 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU