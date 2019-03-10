2019-03-10T04:52:06+03:00
Происшествия

На юге США из-за непогоды обесточены дома около 23,5 тысячи человек

Сильный ветер повредил линии электропередач в штатах Арканзас и Техас
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Последствия торнадо в Арканзасе. Фото: Twitter/PCSOARSheriffПоследствия торнадо в Арканзасе. Фото: Twitter/PCSOARSheriff
Изменить размер текста:

В субботу, 9 марта, в американском штате Арканзас прошли два торнадо, в результате многие населенные пункты остались без электричества. Буря привела к отключению электроэнергии и в Техасе.

В общей сложности в двух штатах оказались обесточены дома около 23,5 тысячи человек (13,5 тысячи в Арканзасе и более десяти тысяч – в Техасе), сообщает телеканал NBC News.

По данным полиции, штормовой ветер повредил линии электропередач, несколько зданий были разрушены. Офис шерифа округа Прейри в Арканзасе опубликовал на своей странице в Twitter кадры последствий двух торнадо. О пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта по Алабаме пронеслись два мощных торнадо, в результате погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

В результате торнадо в США пострадали более 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В стычках с украинскими радикалами в Черкассах пострадали 15 полицейских
Самолеты Израиля атаковали базу и два судна ХАМАС
Мадуро сообщил о новой атаке на один из энергетических объектов Венесуэлы
Новое оружие фрегата «Адмирал Горшков» напугало британские СМИ
У одной из бригад ВСУ появятся нашивки с черепами и надписью «Украина или смерть»
За сутки в Афганистане были ликвидированы более 60 талибов*
Мадуро: США вызвали отключение электричества в Венесуэле с помощью высоких технологий
В Кот-д'Ивуаре умер поэт и писатель Бернар Дадье
В Италии наркодилер выписывал своим клиентам квитанции за гашиш и марихуану
На подстанции в Венесуэле вспыхнул крупный пожар
Внук адмирала Колчака умер в Париже
Гуаидо: Для венесуэльской оппозиции наступят тяжелые времена
В Госдуме назвали "утопией" планы Порошенко по уничтожению целей в тылу РФ
В Колумбии разбился самолет: все находящиеся на борту люди погибли
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США
В США внедорожник едва не протаранил кортеж Трампа
Лидер партии «Альтернатива для Германии» раскрыл причины попыток помешать строительству «Северного потока-2»
Радикалы сорвали предвыборный митинг Порошенко: президент сбежал
Лидер партии «Альтернатива для Германии» предложил отменить визы с Россией
Британская полиция перекрыла центр Лондона из-за подозрительной машины
При стрельбе в мексиканском баре погибли 15 человек
На американо-курдский патруль в Манбидже напал террорист-смертник
Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве
Каракас осудил Вашингтон за "празднование" блэкаута в Венесуэле