На юге США из-за непогоды обесточены дома около 23,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 04:29 2019-03-10T04:52:06+03:00

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В субботу, 9 марта, в американском штате Арканзас прошли два торнадо, в результате многие населенные пункты остались без электричества. Буря привела к отключению электроэнергии и в Техасе.

В общей сложности в двух штатах оказались обесточены дома около 23,5 тысячи человек (13,5 тысячи в Арканзасе и более десяти тысяч – в Техасе), сообщает телеканал NBC News.

По данным полиции, штормовой ветер повредил линии электропередач, несколько зданий были разрушены. Офис шерифа округа Прейри в Арканзасе опубликовал на своей странице в Twitter кадры последствий двух торнадо. О пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта по Алабаме пронеслись два мощных торнадо, в результате погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695191" frameborder="0"></iframe> В результате торнадо в США пострадали более 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU