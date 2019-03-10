Власти Чувашии объяснили слова чиновника о «ленивых» учителях и врачах
Власти Чувашии прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения, в которых говорится о том, что начальник администрации главы республики Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты учителей «ленью и тем, что они мало работают».
Как заверили в местной администрации, эта информация не соответствует действительности, и журналисты просто «грубо исказили» смысл выступления чиновника. «Слова "лень, ленивые" <…> не звучали вообще», - говорится в официальном заявлении.
Также там отмечается, что Васильев, отвечая на вопрос депутата от КПРФ о невыполнении в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина по зарплатам бюджетников, заявил, что зарплату ниже уровня, предусмотренного указами главы нашего государства, получают те, кто работает на полставки. «У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы», - подчеркивается на официальном портале органов власти Чувашии.
Кстати, отметим, в последнее время российские чиновники начали систематические говорить фразы, которые после вызывают немалый резонанс в народе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно владимирская чиновница Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является «обязанностью родителей».
ИСТОЧНИК KP.RU