2019-03-10T08:44:03+03:00
Политика

Власти Чувашии объяснили слова чиновника о «ленивых» учителях и врачах

В администрации утверждают, что СМИ «грубо исказили» высказывания Юрия Васильева
Дарья ИВАШКИНА
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Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Фото: портал органов власти ЧувашииРуководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Фото: портал органов власти Чувашии
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Власти Чувашии прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения, в которых говорится о том, что начальник администрации главы республики Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты учителей «ленью и тем, что они мало работают».

Как заверили в местной администрации, эта информация не соответствует действительности, и журналисты просто «грубо исказили» смысл выступления чиновника. «Слова "лень, ленивые" <…> не звучали вообще», - говорится в официальном заявлении.

Также там отмечается, что Васильев, отвечая на вопрос депутата от КПРФ о невыполнении в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина по зарплатам бюджетников, заявил, что зарплату ниже уровня, предусмотренного указами главы нашего государства, получают те, кто работает на полставки. «У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы», - подчеркивается на официальном портале органов власти Чувашии.

Кстати, отметим, в последнее время российские чиновники начали систематические говорить фразы, которые после вызывают немалый резонанс в народе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно владимирская чиновница Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является «обязанностью родителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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