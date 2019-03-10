Трамп планирует увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-10T09:08:58+03:00

По некоторым данным, Белый дом уже 11 марта опубликует проект бюджета на следующий финансовый год

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В воскресенье, 10 марта, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп попросит конгресс увеличить расходы NASA на программу освоения Луны в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Речь идет о дополнительных 500 миллионах долларов.

Таким образом, нынешняя американская администрация намерена добиться выделения 21 миллиарда долларов на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом уже 11 марта опубликует проект бюджета на следующий финансовый год. Этот документ обычно представляет собой адресованный конгрессу США запрос с изложением приоритетов президентской администрации.

Стоит отметить, что главным приоритетом американской программы освоения Луны является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года стало известно, что Россия и Китай будут вместе осваивать Луну и дальний космос. Тогда Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (CNSA) даже договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU