2019-03-10T10:16:59+03:00
В мире

Два поезда столкнулись в Канаде

В результате железнодорожной аварии десять вагонов сошли с рельсов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Два поезда столкнулись в КанадеДва поезда столкнулись в КанадеФото: кадр с видео
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В воскресенье, 10 марта, появилась информация о том, что в минувшую субботу в Канаде столкнулись два поезда. Как стало известно, произошло это на северо-востоке города Калгари, расположенного в провинции Альберта.

В результате инцидента составы частично сошли с рельсов. Между тем, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Что касается причин железнодорожной аварии, то, как предполагает Канадская железнодорожная компания CP Rail, ЧП, скорее всего, случилось из-за того, что один из машинистов допустил критическую ошибку, передает местный телеканал Global News.

Кстати, в сети уже появилось видео с места происшествия, на котором запечатлены последствия инцидента. Так, на опубликованных кадрах видно, что в районе столкновения поездов работают экстренные службы, а движение по путям заблокировано.

Два поезда столкнулись в Канаде.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный случай в мире. К примеру, как писал сайт kp.ru, в январе в ЮАР столкнулись два пассажирских поезда. Тогда три человека погибли, и еще более 640 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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