Разбившийся в Эфиопии самолет отклонился от своего привычного курса перед крушением
В сети активно обсуждают авиакатастрофу, произошедшую в Эфиопии в воскресенье, 10 марта. Причем некоторые интернет-пользователи заметили некоторые странности в случившемся.
Так, авиационный блогер Amit Singh поделился с другими юзерами скриншотами, на которых обозначена траектория полета разбившегося Boeing. При этом он подчеркнул, что, судя по этим изображениям, лайнер сильно отклонился от своего курса.
«Кажется, направляется в сторону Сомали, а не Кении. Не следует исключать проблемы безопасности», - написал Amit Singh в Twitter.
Траектория полета самолета авиакомпании Ethiopian Airlines
Между тем в ответ на это другой пользователь обратил внимание на то, что это вполне нормальная ситуация сразу после взлета. «Полет в противоположном направлении сразу после взлета вполне нормальное явление. Ветер мог повлиять на выбранную траекторию», - подчеркнул юзер @Ilszn.
Пользователи заметили, что в день крушения (верхняя картинка) самолет отклонился от привычного курса (на нижней картинке)Фото: Скриншот сайта
Фото: Скриншот сайта
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье стало известно о том, что в Эфиопии потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Как стало известно, Boeing 737, направлявшийся в Найроби (Кения), пропал с экранов радаров спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU