Разбившийся в Эфиопии самолет отклонился от своего привычного курса перед крушением

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-10T12:54:39+03:00

Ранее в воскресенье стало известно о том, что лайнер Ethiopian Airlines рухнул в районе вулкана Бишофту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее в воскресенье стало известно о том, что лайнер Ethiopian Airlines рухнул в районе вулкана Бишофту [видео]

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В сети активно обсуждают авиакатастрофу, произошедшую в Эфиопии в воскресенье, 10 марта. Причем некоторые интернет-пользователи заметили некоторые странности в случившемся.

Так, авиационный блогер Amit Singh поделился с другими юзерами скриншотами, на которых обозначена траектория полета разбившегося Boeing. При этом он подчеркнул, что, судя по этим изображениям, лайнер сильно отклонился от своего курса.

«Кажется, направляется в сторону Сомали, а не Кении. Не следует исключать проблемы безопасности», - написал Amit Singh в Twitter.

Траектория полета самолета авиакомпании Ethiopian Airlines

Между тем в ответ на это другой пользователь обратил внимание на то, что это вполне нормальная ситуация сразу после взлета. «Полет в противоположном направлении сразу после взлета вполне нормальное явление. Ветер мог повлиять на выбранную траекторию», - подчеркнул юзер @Ilszn.

Пользователи заметили, что в день крушения (верхняя картинка) самолет отклонился от привычного курса (на нижней картинке)Фото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье стало известно о том, что в Эфиопии потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Как стало известно, Boeing 737, направлявшийся в Найроби (Кения), пропал с экранов радаров спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU