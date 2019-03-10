При крушении самолета в Эфиопии погибли 157 человек

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-10T13:28:43+03:00

Ранее в воскресенье стало известно о том, что в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

По последним данным, все, кто был на борту разбившегося ранее в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии самолета, погибли. Речь идет о 149 пассажирах и восьми членах экипажа.

Как заявил представитель авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежал потерпевший крушение лайнер, на борту воздушного судна находились граждане 33 государств, при этом он не уточнил каких именно, передает EBC News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье стало известно о том, что в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Как стало известно, Boeing-737-800MAX, направлявшийся в Найроби (Кения), пропал с экранов радаров спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы.

При этом отмечалось, что, по данным посольства РФ в Кении, информации о россиянах на борту потерпевшего крушение лайнера пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU