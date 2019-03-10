2019-03-10T16:00:08+03:00
Происшествия

В Индонезии десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов

Катастрофа произошла в провинции Западная Ява [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате аварии, произошедшей в муниципалитете Богор, пострадали десятки человек.В результате аварии, произошедшей в муниципалитете Богор, пострадали десятки человек.Фото: REUTERS
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В индонезийской провинции Западная Ява с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате аварии, произошедшей в муниципалитете Богор, пострадали десятки человек.

Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на начальника местной полиции Агуса Прийоньо, инцидент произошел в 10:30 по местному времени. В министерстве транспорта Индонезии, в свою очередь, сообщили, что поезд следовал из Джакарты в Богор.

В Индонезии поезд сошел с рельсов.

По данным министерства транспорта, причиной аварии мог стать упавший на состав столб электролинии. Тем не менее, расследование обстоятельств случившегося в настоящий момент продолжается.

Это уже не первая крупная железнодорожная катастрофа за сегодня. Ранее сайт kp.ru сообщал о столкновении двух поездов на северо-востоке Канады. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка одного из машинистов; стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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