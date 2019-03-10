В Индонезии десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов
В индонезийской провинции Западная Ява с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате аварии, произошедшей в муниципалитете Богор, пострадали десятки человек.
Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на начальника местной полиции Агуса Прийоньо, инцидент произошел в 10:30 по местному времени. В министерстве транспорта Индонезии, в свою очередь, сообщили, что поезд следовал из Джакарты в Богор.
В Индонезии поезд сошел с рельсов.
По данным министерства транспорта, причиной аварии мог стать упавший на состав столб электролинии. Тем не менее, расследование обстоятельств случившегося в настоящий момент продолжается.
Это уже не первая крупная железнодорожная катастрофа за сегодня. Ранее сайт kp.ru сообщал о столкновении двух поездов на северо-востоке Канады. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка одного из машинистов; стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU