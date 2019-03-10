2019-03-10T16:58:33+03:00
Происшествия

В Москве задержали мать 5-летней девочки-маугли

У ребенка почти полностью отсутствуют социальные навыки и наблюдаются признаки анорексии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Жуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссеЖуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссеФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали женщину, которая на несколько дней оставила свою 5-летнюю дочь в квартире совершенно одну. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"В квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Москве, обнаружена 5-летняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

Со слов соседей, мать девочки не появлялась дома на протяжении нескольких дней. После осмотра ребенка доставили в реанимацию одной из столичных больниц.

В СК РФ отметили, что расследование было начато "незамедлительно" по поручению самого и.о. главы ГСУ Следственного комитета по столице Андрея Стрижова. В настоящий момент специалисты допрашивают женщину с целью установления всех обстоятельств и причин ее поступка.

Между тем, сайту kp.ru стали известны подробности этой жуткой истории. Оказалось, что соседи вызвали полицию из-за непрекращающегося плача ребенка. Выломавшие дверь спасатели обнаружили полуголого ребенка в куче гниющего мусора. Малышка очень хотела пить, но не могла налить себе стакан воды самостоятельно. Еды в холодильнике также не было.

В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями
Болтон считает, что Мадуро боится отдать приказ о задержании Гуайдо
Появилось видео испытаний российского "ослепляющего" комплекса "Филин"
National Interest о российской ракете "Циркон": "Все круче с каждым днем"
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
За последние сутки в Афганистане силовики ликвидировали более 60 талибов*
В нападении на посольство КНДР в Мадриде заподозрили спецслужбы США
Германия призвала Китай обсудить договор о контроле за вооружениями
Глава ЦБ КНР считает, что в будущем юань начнет привлекать инвесторов
Названы имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии
Российские дипломаты хотят пообщаться с персоналом больницы Солсбери
В Индонезии десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов
Консул РФ подтвердил гибель трех россиян при крушении Boeing в Эфиопии
В США задержали основателя криптовалютной пирамиды OneCoin
В Минобороны сообщили о создании нового мишенного комплекса «Адъютант»
Стало известно, как летел пассажирский Boeing перед крушением в Эфиопии
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии
В Boeing прокомментировали крушение самолета в Эфиопии
На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян
Появилось фото с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии
Посольство РФ выясняет судьбу россиянина, который приобрел билет на разбившийся в Эфиопии Boeing
В центре Стокгольма взорвался автобус
Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта
Министр здравоохранения Туниса ушел в отставку после массовой гибели младенцев
Пилот Юрий Сытник не исключил связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии