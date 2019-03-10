В Москве задержали мать 5-летней девочки-маугли

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-10T16:58:33+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали женщину, которая на несколько дней оставила свою 5-летнюю дочь в квартире совершенно одну. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"В квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Москве, обнаружена 5-летняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

Со слов соседей, мать девочки не появлялась дома на протяжении нескольких дней. После осмотра ребенка доставили в реанимацию одной из столичных больниц.

В СК РФ отметили, что расследование было начато "незамедлительно" по поручению самого и.о. главы ГСУ Следственного комитета по столице Андрея Стрижова. В настоящий момент специалисты допрашивают женщину с целью установления всех обстоятельств и причин ее поступка.

Между тем, сайту kp.ru стали известны подробности этой жуткой истории. Оказалось, что соседи вызвали полицию из-за непрекращающегося плача ребенка. Выломавшие дверь спасатели обнаружили полуголого ребенка в куче гниющего мусора. Малышка очень хотела пить, но не могла налить себе стакан воды самостоятельно. Еды в холодильнике также не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696274" frameborder="0"></iframe> В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU