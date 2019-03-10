2019-03-10T17:38:11+03:00
Политика

National Interest о российской ракете "Циркон": "Все круче с каждым днем"

Американское издание по достоинству оценило "грозное оружие" Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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National Interest оценил ракету «Циркон»National Interest оценил ракету «Циркон»
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Российские разработки в сфере вооружений "становятся все круче с каждым днем". К такому выводу пришел автор статьи в американском аналитическом журнале National Interest после изучения нашей новой гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".

По его мнению, со столь "грозным оружием" стоит считаться хотя бы потому, что оно способно развивать огромную скорость, делающую перехват абсолютно невозможным. При этом ракета может поражать как морские, так и наземные цели, хотя для последних она не идеальна, считает журналист.

Аналитик пришел к выводу, что для таких нападений лучше всего подходят авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и гиперзвуковая система "Авангард", которые также вызывают большие "опасения".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее недооцененность "Циркона" признали также в немецких СМИ. Журналист Гернот Крампер указал на то, что ракета превзошла все ожидания по скорости - ей достаточно всего пяти минут для того, чтобы достичь Пентагона.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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