2019-03-10T20:01:23+03:00
Политика

Самолет президента Алжира вылетел из Швейцарии

В предвыборном штабе Абдельазиз Бутефлики сообщили, что вечером он должен вернуться из Женевы на родину
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Алжира может вернуться из Женевы на родину 10 мартаПрезидент Алжира может вернуться из Женевы на родину 10 мартаФото: REUTERS
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Самолет, находившегося на лечении в госпитале университета Женевы президента Алжира Абдельазиз Бутефлики вылетел из женевского аэропорта на родину. Президентский кортеж из нескольких машин заехал в ангар на территории аэропорта, куда ранее был отбуксирован небольшой правительственный лайнер.

Сам президент Алжира при этом так и не был замечен, передает ТАСС.

В предвыборном штабе главы государства, ранее 10 марта, сообщили, что Бутефлика вечером должен вернуться на родину после завершения продолжительного медицинского обследования в Женеве. В этих целях утром в воскресенье в женевском аэропорту приземлился правительственный самолет. В больнице, где последнее время проводил алжирский лидер, были усилены меры безопасности.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 марта, как ранее писал сайт kp.ru, в тяжелом состоянии был доставлен в университетскую клинику в Женеве и помещен в отделение интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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